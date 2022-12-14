Суд в Москве заочно арестовал сооснователя «Диссернета» Заякина

Заякин был задержан в конце августа в своей квартире в Москве по делу о финансировании экстремистской деятельности, возбужденному из-за перевода денежных средств структурам оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Тогда суд запретил ему выходить из дома с восьми часов вечера до восьми утра, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом.