Суд в Москве заочно арестовал сооснователя «Диссернета» Заякина
Басманный суд Москвы заочно арестовал сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«В отношении Заякина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.
Заякин был задержан в конце августа в своей квартире в Москве по делу о финансировании экстремистской деятельности, возбужденному из-за перевода денежных средств структурам оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Тогда суд запретил ему выходить из дома с восьми часов вечера до восьми утра, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться телефоном и интернетом.