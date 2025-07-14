Экс-директор «Патриота» Ахмедов признал вину по делу о хищении 25 млн рублей
Экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов заключил сделку со следствием и полностью признал вину по делу о мошенничестве и служебном подлоге, сообщает «РИА Новости».
Ахмедов согласен с обвинением, его дело будет рассмотрено в особом порядке. В этом случае предусмотрено более мягкое наказание, вынесение приговора происходит без рассмотрения доказательной базы в ходе судебного заседания, отмечает агентство.
Суд 14 июля продлил домашний арест в качестве меры пресечения для Ахмедова до 7 октября.
Ахмедову и генерал-майору Владимиру Шестерову, заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны, были предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств из парка «Патриот». Следствие обвинило Ахмедова и Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).
В ходе расследования выяснилось, что в период с 2022 по 2024 г. бывший заместитель министра обороны Павел Попов, Ахмедов и Шестеров заносили недостоверные данные о завершенных строительных проектах и таким образом похитили более 25 млн руб.