При пожаре в доме престарелых в США погибли по меньшей мере девять человек

13 июля стало известно, что при пожаре в 26-этажном здании в столице Турции погибли три человека, включая трехмесячного ребенка. Пожар в высотном здании в районе Чанкая начался вечером 12 июля. Огонь вспыхнул на четвертом этаже и начал быстро распространяться. Причина происшествия пока не установлена. Находящихся в доме людей спасали с помощью автолестницы, пострадавших от отравления дымом доставили в больницы. TRT Haber со ссылкой на пожарных уточняет, что пострадали 39 человек. Прокуратура начала расследование для установления причины происшествия.