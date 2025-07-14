При пожаре в доме престарелых в США погибли по меньшей мере девять человек
В результате пожара в доме престарелых в американском городе Фолл-Ривер (штат Массачусетс) погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц.
Начальник пожарной охраны города Джеффри Бэкон сообщил, что всего в больницы доставили около 30 человек, в том числе пять пожарных. К ликвидации возгорания привлекли 50 специалистов, 30 из них находились не при исполнении обязанностей, добавил он.
Сейчас проводится расследование причин и деталей произошедшего, сообщила губернатор штата Массачусетс Маура Хили.
13 июля стало известно, что при пожаре в 26-этажном здании в столице Турции погибли три человека, включая трехмесячного ребенка. Пожар в высотном здании в районе Чанкая начался вечером 12 июля. Огонь вспыхнул на четвертом этаже и начал быстро распространяться. Причина происшествия пока не установлена. Находящихся в доме людей спасали с помощью автолестницы, пострадавших от отравления дымом доставили в больницы. TRT Haber со ссылкой на пожарных уточняет, что пострадали 39 человек. Прокуратура начала расследование для установления причины происшествия.