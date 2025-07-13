При пожаре в 26-этажном доме в Анкаре погибли три человека
В результате пожара в 26-этажном здании в столице Турции погибли три человека, включая трехмесячного ребенка, сообщает Milliyet.
Пожар в высотном здании в районе Чанкая начался вечером 12 июля. Огонь вспыхнул на четвертом этаже и начал быстро распространяться. Причина происшествия пока не установлена.
На место происшествия были направлены пожарные, полиция, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и национального управления по чрезвычайным ситуациям (UMKE), а также парамедики, пишет издание. Пожарные в качестве меры предосторожности отключили в здании электричество и газ.
Находящихся в доме людей спасали с помощью автолестницы, пострадавших от отравления дымом доставили в больницы. TRT Haber со ссылкой на пожарных уточняет, что пострадали 39 человек. Прокуратура начала расследование для установления причины происшествия.