При пожаре в 26-этажном доме в Анкаре погибли три человека

На место происшествия были направлены пожарные, полиция, сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и национального управления по чрезвычайным ситуациям (UMKE), а также парамедики, пишет издание. Пожарные в качестве меры предосторожности отключили в здании электричество и газ.