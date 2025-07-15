Прощание с режиссером Миттой пройдет 17 июля в Центральном доме литераторов
Проститься с кинорежиссером Александром Миттой, скончавшимся в возрасте 92 лет, можно будет 17 июля в московском Центральном доме литераторов, сообщили в киношколе Митты.
В публикации сказано, что церемония прощания начнется в 12:00 в малом зале и продлится до 14:00.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера и назвал его «человеком щедрого и самобытного дарования».
Режиссер известен кинокартинами «Гори, гори, моя звезда» (1969 г.), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976 г.)», «Экипаж» (1979 г.), «Сказка странствий» (1982 г.). Выступил режиссером сериала «Граница: Таежный роман» (2001 г.), автор книги «Кино между адом и раем».