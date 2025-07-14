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22 минуты назад
Умер кинорежиссер Александр Митта
Ему было 92 года
Инна Шульгина
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Александра Мудрац / ТАСС
Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта скончался. Об этом сообщил его сын.
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