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Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на 40 000 руб. за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента под публикациями. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Гудков признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

В августе 2024 г. Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил Гудкова к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Ему также запретили администрировать сайты в течение четырех лет. Срок отбытия наказания экс-депутата исчисляется с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания в стране.

Гудков был избран депутатом Госдумы в 2011 г. от партии «Справедливая Россия». В 2016 г. он снова участвовал в думских выборах от партии «Яблоко». С 2018 по 2020 г. был одним из лидеров «Партии перемен». В июне 2021 г. Гудков уехал из России.

В декабре 2023 г. МВД России объявило бывшего депутата в розыск по уголовному делу. Гудков уточнял, что против него возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ).

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