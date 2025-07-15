Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за отсутствие маркировки иноагента

Гудков был избран депутатом Госдумы в 2011 г. от партии «Справедливая Россия». В 2016 г. он снова участвовал в думских выборах от партии «Яблоко». С 2018 по 2020 г. был одним из лидеров «Партии перемен». В июне 2021 г. Гудков уехал из России.