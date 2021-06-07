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Дмитрий Гудков уехал из России из-за уголовного дела

Ведомости

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России из-за возможного ареста. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, «несколько близких источников из окружения администрации президента» сказали ему, что, если он не покинет страну, «фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до его ареста». 

«Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом". <...> Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках», — говорится в сообщении. По его словам, он подъезжает к Киеву.

Гудкова задержали 1 мая, он проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Спустя два дня его освободили.

Гудков был избран депутатом Госдумы в 2011 г. от партии «Справедливая Россия». В 2016 г. он снова участвовал в думских выборах от партии «Яблоко». С 2018 по 2020 гг. был одним из лидеров Партии перемен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных