Дмитрий Гудков уехал из России из-за уголовного дела
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России из-за возможного ареста. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, «несколько близких источников из окружения администрации президента» сказали ему, что, если он не покинет страну, «фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до его ареста».
«Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом". <...> Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках», — говорится в сообщении. По его словам, он подъезжает к Киеву.
Гудкова задержали 1 мая, он проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Спустя два дня его освободили.
Гудков был избран депутатом Госдумы в 2011 г. от партии «Справедливая Россия». В 2016 г. он снова участвовал в думских выборах от партии «Яблоко». С 2018 по 2020 гг. был одним из лидеров Партии перемен.