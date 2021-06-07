Дмитрий Гудков уехал из России из-за уголовного дела

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России из-за возможного ареста. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, «несколько близких источников из окружения администрации президента» сказали ему, что, если он не покинет страну, «фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до его ареста».