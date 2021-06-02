В Кремле прокомментировали задержание Гудкова и Пивоварова
Задержание политика Дмитрия Гудкова и бывшего координатора «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ) Андрея Пивоварова вряд ли связано с политикой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вряд ли наверно можно ассоциировать с какими-то политическими причинами это. Какие-то обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения», — сказал Песков.
1 июня Гудков сообщил, что у него на даче под Коломной с утра прошли обыски. Также обыски прошли у бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева. Позднее ТАСС сообщил, что Гудков был задержан на 48 часов по подозрению в неуплате аренды нежилого помещения в 2015-2017 гг. Потерпевшим выступает департамент городского имущества Москвы. По этому делу Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту «Пулково» бывшего координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург — Варшава.