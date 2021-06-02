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В Кремле прокомментировали задержание Гудкова и Пивоварова

Ведомости

Задержание политика Дмитрия Гудкова и бывшего координатора «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ) Андрея Пивоварова вряд ли связано с политикой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли наверно можно ассоциировать с какими-то политическими причинами это. Какие-то обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения», — сказал Песков.

1 июня Гудков сообщил, что у него на даче под Коломной с утра прошли обыски. Также обыски прошли у бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева. Позднее ТАСС сообщил, что Гудков был задержан на 48 часов по подозрению в неуплате аренды нежилого помещения в 2015-2017 гг. Потерпевшим выступает департамент городского имущества Москвы. По этому делу Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту «Пулково» бывшего координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург — Варшава.

Ранее по теме: Дмитрий Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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