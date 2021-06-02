В Кремле прокомментировали задержание Гудкова и Пивоварова

1 июня Гудков сообщил, что у него на даче под Коломной с утра прошли обыски. Также обыски прошли у бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева. Позднее ТАСС сообщил, что Гудков был задержан на 48 часов по подозрению в неуплате аренды нежилого помещения в 2015-2017 гг. Потерпевшим выступает департамент городского имущества Москвы. По этому делу Гудкову грозит до пяти лет лишения свободы.