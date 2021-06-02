iHerb локализует производство биологически активных добавок в России
Американский маркетплейс iHerb намерен локализовать производство витаминов и биологически активных добавок (БАД) в России. Об этом сообщила директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко в ходе Петербургского международного экономического форума.
Параметры будущего предприятия она не уточнила, отметив лишь, что сейчас компания ведет переговоры с руководством ряда регионов для выбора площадки под предприятие. Богатенко также отметила, что iHerb не исключает вариант контрактного производства на мощностях других компаний. Имена потенциальных партнеров она также не раскрыла. Желание локализовать выпуск своей продукции в России Богатенко объяснила ростом спроса на российские витамины и БАД. Только в январе 2021 г. продажи такой продукции в денежном выражении увеличились в пять раз год к году, привела она данные DSM Group.
Маркетплейс IHerb – один из крупнейших в мире интернет-продавцов биологически активных добавок и уходовой косметики. По данным «Infoline-аналитика», продажи IHerb в мире превышают $500 млн в год, а в России по итогам 2019 г. составили более 7 млрд руб.
При этом мобильное приложение маркетплейса в России в настоящий момент заблокировано. Такое решение весной 2020 г. вынес Ульяновский областной суд. Блокировку инициировал исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» (включает «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и др.) Александр Жестков. Он пожаловался в Генпрокуратуру на то, что сервис предлагает БАДы, в составе которых содержатся растения, запрещенные к продажам в странах ЕАЭС, после чего ведомство обратилось в суд. Компания пытается обжаловать блокировку в российских судах.