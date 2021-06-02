iHerb локализует производство биологически активных добавок в России

Параметры будущего предприятия она не уточнила, отметив лишь, что сейчас компания ведет переговоры с руководством ряда регионов для выбора площадки под предприятие. Богатенко также отметила, что iHerb не исключает вариант контрактного производства на мощностях других компаний. Имена потенциальных партнеров она также не раскрыла. Желание локализовать выпуск своей продукции в России Богатенко объяснила ростом спроса на российские витамины и БАД. Только в январе 2021 г. продажи такой продукции в денежном выражении увеличились в пять раз год к году, привела она данные DSM Group.