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«Пятерочки» начнут выдавать заказы из интернет-магазина iHerb

Ранее приложение магазина было заблокировано в России по требованию прокуратуры
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Компания 5Post — «дочка» крупнейшего российского ритейлера Х5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») договорилась о доставке в Россию биологически активных добавок (БАД) и других товаров из маркетплейса iHerb, сообщил «Ведомостям» представитель X5.  Заказы можно будет забрать на кассах в магазинах сети «Пятерочка» и в постаматах 5Post.

Компания iHerb обеспечит перемещение посылок за границей и авиафрахт, а 5Post обеспечит доставку посылок по стране. На сегодняшний день сервис охватывает 10 700 пунктов выдачи в торговой сети «Пятерочка» в 65 регионах присутствия, поясняет представитель X5

Раньше товары, заказанные на iHerb покупателями из России, доставляли сервисы Pony Express и Boxberry. Также несколько лет назад у «Почты России» действовал договор с DHL Global. Это был смешанный канал доставки, через который можно было заказывать товары в том числе и на маркетплейсе iHerb. В начале 2020 г. «Почта России» сообщала, что планирует усилить присутствие на международном рынке электронной коммерции благодаря партнерству с американским маркетплейсом iHerb. Доставку планировали запустить в феврале, доставка заказов осуществляется в 42 тыс. отделений «Почты России».

Ульяновский областной суд в начале 2020 г. удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей. Прокуратура обнаружила, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАДы), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». Прокуратура представила в суде результаты экспертизы, проведенной институтом ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов». Согласно документу, в составе некоторых БАДов, представленных в интернет-магазине iHerb, были обнаружены консерванты или растения, использование которых запрещено в России при производстве детских продуктов и БАДов. Помимо этого, эти средства не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. В апреле Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb по решению Засвияжского районного суда Ульяновска.

iHerb была основана в 1996 г. Маркетплейс специализируется на продаже витаминов, биологически активных добавок (БАДы) и товаров для красоты и здоровья. На платформе iHerb представлено более 30 тыс. товаров от 1,2 тыс. производителей из США, Канады, Южной Кореи, Японии и Франции. В декабре 2019 г. компания iHerb открыла первый офис в России в маркетинговых целях и для повышения качества обслуживания клиентов. Офис возглавил Илья Микин, который ранее руководил рекламным агентством Maxima и работал в Ozon и Unilever. 

Российский рынок обеспечивает около 20% оборота iHerb, приводил данные руководитель Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. 5Post уже сотрудничает с такими крупными международными онлайн-площадками как Joom, Aliexpress, China Post, а также с российскими маркетплейсами Ozon и Wildberiies.

 

Ранее по теме: Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных