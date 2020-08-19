«Пятерочки» начнут выдавать заказы из интернет-магазина iHerb

«Пятерочки» начнут выдавать заказы из интернет-магазина iHerbРанее приложение магазина было заблокировано в России по требованию прокуратуры
Компания 5Post — «дочка» крупнейшего российского ритейлера Х5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») договорилась о доставке в Россию биологически активных добавок (БАД) и других товаров из маркетплейса iHerb, сообщил «Ведомостям» представитель X5. Заказы можно будет забрать на кассах в магазинах сети «Пятерочка» и в постаматах 5Post.
Компания iHerb обеспечит перемещение посылок за границей и авиафрахт, а 5Post обеспечит доставку посылок по стране. На сегодняшний день сервис охватывает 10 700 пунктов выдачи в торговой сети «Пятерочка» в 65 регионах присутствия, поясняет представитель X5.
Раньше товары, заказанные на iHerb покупателями из России, доставляли сервисы Pony Express и Boxberry. Также несколько лет назад у «Почты России» действовал договор с DHL Global. Это был смешанный канал доставки, через который можно было заказывать товары в том числе и на маркетплейсе iHerb. В начале 2020 г. «Почта России» сообщала, что планирует усилить присутствие на международном рынке электронной коммерции благодаря партнерству с американским маркетплейсом iHerb. Доставку планировали запустить в феврале, доставка заказов осуществляется в 42 тыс. отделений «Почты России».
Ульяновский областной суд в начале 2020 г. удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей. Прокуратура обнаружила, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАДы), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». Прокуратура представила в суде результаты экспертизы, проведенной институтом ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов». Согласно документу, в составе некоторых БАДов, представленных в интернет-магазине iHerb, были обнаружены консерванты или растения, использование которых запрещено в России при производстве детских продуктов и БАДов. Помимо этого, эти средства не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. В апреле Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb по решению Засвияжского районного суда Ульяновска.
iHerb была основана в 1996 г. Маркетплейс специализируется на продаже витаминов, биологически активных добавок (БАДы) и товаров для красоты и здоровья. На платформе iHerb представлено более 30 тыс. товаров от 1,2 тыс. производителей из США, Канады, Южной Кореи, Японии и Франции. В декабре 2019 г. компания iHerb открыла первый офис в России в маркетинговых целях и для повышения качества обслуживания клиентов. Офис возглавил Илья Микин, который ранее руководил рекламным агентством Maxima и работал в Ozon и Unilever.
Российский рынок обеспечивает около 20% оборота iHerb, приводил данные руководитель Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. 5Post уже сотрудничает с такими крупными международными онлайн-площадками как Joom, Aliexpress, China Post, а также с российскими маркетплейсами Ozon и Wildberiies.