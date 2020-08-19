«Пятерочки» начнут выдавать заказы из интернет-магазина iHerb

Раньше товары, заказанные на iHerb покупателями из России, доставляли сервисы Pony Express и Boxberry. Также несколько лет назад у «Почты России» действовал договор с DHL Global. Это был смешанный канал доставки, через который можно было заказывать товары в том числе и на маркетплейсе iHerb. В начале 2020 г. «Почта России» сообщала, что планирует усилить присутствие на международном рынке электронной коммерции благодаря партнерству с американским маркетплейсом iHerb. Доставку планировали запустить в феврале, доставка заказов осуществляется в 42 тыс. отделений «Почты России».