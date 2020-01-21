Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Американский маркетплейс iHerb продает витамины, БАДы и товары для здоровья. Первым претензии к нему высказал исполнительный директор саморегулируемой организации НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Он купил десятки БАДов в интернет-магазине, а после сделал их экспертизу. Жестков утверждал, что добавки не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. Позже он обратился к члену думского комитета по охране здоровья Александру Петров. Тот пожаловался на iHerb в Генпрокуратуру, ведомство поручило региональной прокуратуре провести проверку. Та в свою очередь стала добиваться запрета приложения iHerb.