Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS). Исполнительный лист с судебным решением уже передан судебным приставам.
Ранее ведомство обнаружило, что через iHerb в России продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАДы), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». Прокуратура представила в суде результаты экспертизы, проведенной институтом ФГАОУ ВПС «Российский университет дружбы народов». Согласно документу, в составе некоторых БАДов, представленных в интернет-магазине iHerb, были обнаружены консерванты или растения, использование которых запрещено в России при производстве детских продуктов и БАДов. Помимо этого, эти средства не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза.
Американский маркетплейс iHerb продает витамины, БАДы и товары для здоровья. Первым претензии к нему высказал исполнительный директор саморегулируемой организации НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Он купил десятки БАДов в интернет-магазине, а после сделал их экспертизу. Жестков утверждал, что добавки не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. Позже он обратился к члену думского комитета по охране здоровья Александру Петров. Тот пожаловался на iHerb в Генпрокуратуру, ведомство поручило региональной прокуратуре провести проверку. Та в свою очередь стала добиваться запрета приложения iHerb.