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Росавиация: при крушении Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил

Ведомости

Все пять человек, находившиеся на борту пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8, погибли при крушении, сообщает МЧС со ссылкой на информацию Росавиации.

Спасатели МЧС России и представители следственных органов исследуют обломки воздушного судна и ищут бортовые самописцы, чтобы установить обстоятельства авиакатастрофы.

Обломки вертолета были найдены на скалистом, окруженном лесом участке в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 км от поселка Охотск, на 900-метровой высоте.

Воздушное судно авиакомпании «Взлет» пропало при перелете из Охотска в Магадан 14 июля. Экипаж не вышел на связь в установленное время.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.

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