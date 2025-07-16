Росавиация: при крушении Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил
Все пять человек, находившиеся на борту пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8, погибли при крушении, сообщает МЧС со ссылкой на информацию Росавиации.
Спасатели МЧС России и представители следственных органов исследуют обломки воздушного судна и ищут бортовые самописцы, чтобы установить обстоятельства авиакатастрофы.
Обломки вертолета были найдены на скалистом, окруженном лесом участке в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 км от поселка Охотск, на 900-метровой высоте.
Воздушное судно авиакомпании «Взлет» пропало при перелете из Охотска в Магадан 14 июля. Экипаж не вышел на связь в установленное время.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.