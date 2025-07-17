Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех

Ведомости

В результате падения обломков сбитого украинского дрона в Воронеже пострадали четыре человека, сообщил в Telegram-канале губернатор области Александр Гусев. Ранее было известно о троих несовершеннолетних, получивших травмы и раны после атаки.

Двое несовершеннолетних (2009 и 2013 гг. р.) были госпитализированы. Двое других пострадавших, в том числе несовершеннолетний, получили необходимую медицинскую помощь и отказались от госпитализации, отметил губернатор. Кроме того, по словам Гусева, в городе идет работа по определению масштабов повреждения имущества. Восстановление инфраструктуры начнется после получения разрешения от оперативных служб.

Обломки беспилотника упали на многоэтажный дом в левобережной части Воронежа. Как сообщал глава региона, у 16-летнего и 12-летнего мальчиков были зафиксированы травмы головы и ссадины. 16-летняя девочка получила резаные раны рук и ног. Как минимум четыре квартиры получили повреждения. В одной из них была выбита оконная рама и разрушена стена (не несущая). Еще в двух оказались выбиты стекла и поврежден фасад и в одной – нарушена целостность остекления.

В ночь на 17 июля силы ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России, шесть из них в Воронежской, как и в Смоленской, области. Больше всего БПЛА – 43 единицы – было ликвидировано над территорией Брянской области. Еще 38 воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области, 10 – в Орловской области. Над Белгородской областью были нейтрализованы пять БПЛА, над Московским регионом, Калужской областью и Крымом – по три. В Ленинградской области силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, столько же единиц было уничтожено в Липецком регионе. Один БПЛА был сбит в Тульской области.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных