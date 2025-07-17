Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех

В ночь на 17 июля силы ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России, шесть из них в Воронежской, как и в Смоленской, области. Больше всего БПЛА – 43 единицы – было ликвидировано над территорией Брянской области. Еще 38 воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области, 10 – в Орловской области. Над Белгородской областью были нейтрализованы пять БПЛА, над Московским регионом, Калужской областью и Крымом – по три. В Ленинградской области силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, столько же единиц было уничтожено в Липецком регионе. Один БПЛА был сбит в Тульской области.