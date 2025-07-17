Количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж увеличилось до четырех
В результате падения обломков сбитого украинского дрона в Воронеже пострадали четыре человека, сообщил в Telegram-канале губернатор области Александр Гусев. Ранее было известно о троих несовершеннолетних, получивших травмы и раны после атаки.
Двое несовершеннолетних (2009 и 2013 гг. р.) были госпитализированы. Двое других пострадавших, в том числе несовершеннолетний, получили необходимую медицинскую помощь и отказались от госпитализации, отметил губернатор. Кроме того, по словам Гусева, в городе идет работа по определению масштабов повреждения имущества. Восстановление инфраструктуры начнется после получения разрешения от оперативных служб.
Обломки беспилотника упали на многоэтажный дом в левобережной части Воронежа. Как сообщал глава региона, у 16-летнего и 12-летнего мальчиков были зафиксированы травмы головы и ссадины. 16-летняя девочка получила резаные раны рук и ног. Как минимум четыре квартиры получили повреждения. В одной из них была выбита оконная рама и разрушена стена (не несущая). Еще в двух оказались выбиты стекла и поврежден фасад и в одной – нарушена целостность остекления.
В ночь на 17 июля силы ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России, шесть из них в Воронежской, как и в Смоленской, области. Больше всего БПЛА – 43 единицы – было ликвидировано над территорией Брянской области. Еще 38 воздушных целей российские военные уничтожили в Курской области, 10 – в Орловской области. Над Белгородской областью были нейтрализованы пять БПЛА, над Московским регионом, Калужской областью и Крымом – по три. В Ленинградской области силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, столько же единиц было уничтожено в Липецком регионе. Один БПЛА был сбит в Тульской области.