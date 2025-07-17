Трое подростков пострадали при атаке беспилотников на Воронеж

ЧП произошло в левобережной части облцентра. По его словам, с травмами головы и ссадинами госпитализированы 16-летний и 12-летний мальчики. Еще один подросток – 16-летняя девочка – получила резаные раны рук и ног. Медики оказали ей помощь на месте. Как минимум четыре квартиры получили повреждения. В одной из них была выбита оконная рама и разрушена стена (не несущая). Еще в двух оказались выбиты стекла и поврежден фасад и в одной – нарушена целостность остекления. Гусев проинформировал, что в одном из подъездов жильцы покинули свои квартиры. По поручению губернатора был организован пункт временного размещения, но он не потребовался жителям, так как они уехали к родственникам, уточнил мэр Воронежа Сергей Петрин.