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Трое подростков пострадали при атаке беспилотников на Воронеж

Ведомости

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в многоэтажный дом в Воронеже. Пострадали трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Александр Гусев.

ЧП произошло в левобережной части облцентра. По его словам, с травмами головы и ссадинами госпитализированы 16-летний и 12-летний мальчики. Еще один подросток – 16-летняя девочка – получила резаные раны рук и ног. Медики оказали ей помощь на месте. Как минимум четыре квартиры получили повреждения. В одной из них была выбита оконная рама и разрушена стена (не несущая). Еще в двух оказались выбиты стекла и поврежден фасад и в одной – нарушена целостность остекления. Гусев проинформировал, что в одном из подъездов жильцы покинули свои квартиры. По поручению губернатора был организован пункт временного размещения, но он не потребовался жителям, так как они уехали к родственникам, уточнил мэр Воронежа Сергей Петрин.

Глава региона опубликовал сообщение о пострадавших в своем Telegram-канале в 04:01 мск. На тот момент, по его словам, силы ПВО уничтожили в небе над Воронежем и пригородом не менее пяти БПЛА.

Позже, в 04:38 мск, губернатор сообщил, что в различных районах Воронежа находят обломки сбитых беспилотников. Он предупредил о громких звуках в центральной части города, связанных с работой взрывотехников.

По данным Минобороны, с 20:00 до 23:00 мск 16 июля силы ПВО ликвидировали 40 украинских беспилотников над Белгородской (29), Брянской (девять) и Липецкой (два) областями.

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