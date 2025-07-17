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В Москве началось прощание с режиссером Миттой

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В Центральном доме литераторов в Москве началось прощание с кинорежиссером Александром Миттой. Об этом сообщает РБК.

Помимо близких людей, траурное мероприятие посетили коллеги, ученики и поклонники режиссера. По данным РБК, в холле дома литераторов установили портрет усопшего, там же разместили некролог с творческой биографией Митты.

О смерти Митты стало известно 14 июля от его сына.

Режиссер известен кинокартинами «Гори, гори, моя звезда» (1969 г.), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976 г.)», «Экипаж» (1979 г.), «Сказка странствий» (1982 г.). Выступил режиссером сериала «Граница: Таежный роман» (2001 г.), автор книги «Кино между адом и раем».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера и назвал его «человеком щедрого и самобытного дарования».

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