В Москве началось прощание с режиссером Миттой

Режиссер известен кинокартинами «Гори, гори, моя звезда» (1969 г.), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976 г.)», «Экипаж» (1979 г.), «Сказка странствий» (1982 г.). Выступил режиссером сериала «Граница: Таежный роман» (2001 г.), автор книги «Кино между адом и раем».