В Москве началось прощание с режиссером Миттой
Помимо близких людей, траурное мероприятие посетили коллеги, ученики и поклонники режиссера. По данным РБК, в холле дома литераторов установили портрет усопшего, там же разместили некролог с творческой биографией Митты.
Режиссер известен кинокартинами «Гори, гори, моя звезда» (1969 г.), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976 г.)», «Экипаж» (1979 г.), «Сказка странствий» (1982 г.). Выступил режиссером сериала «Граница: Таежный роман» (2001 г.), автор книги «Кино между адом и раем».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера и назвал его «человеком щедрого и самобытного дарования».