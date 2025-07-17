Суд оштрафовал Европейский университет в Петербурге на 250 000 рублей

Дело об административном нарушении возбуждено после появления на сайте учреждения аналитического отчета с названием: «Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий». В нем зафиксированы признаки унижения указанной социальной группы, которые «выражаются в нанесении вреда профессиональной (деловой) репутации» ее представителей.