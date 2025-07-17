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Суд оштрафовал Европейский университет в Петербурге на 250 000 рублей

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение оштрафовать Европейский университет на 250 000 руб. за материал, в котором зафиксировано унижение группы лиц, попадающих под определение «российские судебные эксперты», сообщила городская объединенная пресс-служба судов.

Дело об административном нарушении возбуждено после появления на сайте учреждения аналитического отчета с названием: «Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий». В нем зафиксированы признаки унижения указанной социальной группы, которые «выражаются в нанесении вреда профессиональной (деловой) репутации» ее представителей.

Суд признал университет виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Для юридических лиц выписанный учреждению штраф является минимальным. Максимальная санкция по статье – штраф в размере 500 000 руб.

Европейский университет – это негосударственное высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге, основанное в 1994 г. В нем работает шесть факультетов. Преподавание всех курсов ведется на английском языке. Подавляющее большинство студентов – представители стран Европы и Северной Америки.

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