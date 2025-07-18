Суд заочно приговорил экс-телеведущую Курбангалееву к восьми годам колонии
Второй западный окружной суд назначил восемь лет колонии общего режима бывшей телеведущей канала «Россия 1» Фариде Курбангалеевой
Кроме того, суд установил для бывшей телеведущей запрет на администрирование интернет-сайтов на четыре года. Приговор не вступил в силу, он может быть обжалован в апелляционном порядке. Курбангалеева находится за пределами России. Срок заключения будет исчисляться с момента задержания осужденной при пересечении границы России или ее экстрадиции.
Блогеру Алексею Барановскому
Защита просила оправдательный приговор. Адвокат Курбангалеевой заявил, что распространение фейков об армии по мотиву политической ненависти не было доказано.
Следствие считает, что Курбангалеева в своем Telegram-канале намеренно распространяла недостоверные сведения о ракетных ударах по гражданским объектам на Украине, что вызывало у аудитории «чувство тревоги и страха». Кроме того, обвиняемым вменяют создание видеоролика с признаками оправдания терроризма.
Судебный процесс проходит заочно – оба фигуранта находятся за пределами России и объявлены в розыск. Курбангалеева, работавшая на «России 1» с 2007 по 2014 г., с 2018 г. проживает в Праге, где ведет собственный Youtube-канал. Ранее Курбангалеева и Барановский были внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.