Суд заочно приговорил экс-телеведущую Курбангалееву к восьми годам колонии

Кроме того, суд установил для бывшей телеведущей запрет на администрирование интернет-сайтов на четыре года. Приговор не вступил в силу, он может быть обжалован в апелляционном порядке. Курбангалеева находится за пределами России. Срок заключения будет исчисляться с момента задержания осужденной при пересечении границы России или ее экстрадиции.