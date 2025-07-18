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Суд заочно приговорил экс-телеведущую Курбангалееву к восьми годам колонии

Ведомости

Второй западный окружной суд назначил восемь лет колонии общего режима бывшей телеведущей канала «Россия 1» Фариде Курбангалеевой (считается в России иноагентом), сообщил ТАСС. Ее заочно признали виновной в оправдании терроризма и распространении фейков про армию России.

Кроме того, суд установил для бывшей телеведущей запрет на администрирование интернет-сайтов на четыре года. Приговор не вступил в силу, он может быть обжалован в апелляционном порядке. Курбангалеева находится за пределами России. Срок заключения будет исчисляться с момента задержания осужденной при пересечении границы России или ее экстрадиции.

Блогеру Алексею Барановскому (считается в России иноагентом), второму фигуранту дела, прокурор запросил шесть лет лишения свободы. Суд назначил ему этот срок. Ему также запретили администрировать сайты в течение четырех лет.

Защита просила оправдательный приговор. Адвокат Курбангалеевой заявил, что распространение фейков об армии по мотиву политической ненависти не было доказано.

Следствие считает, что Курбангалеева в своем Telegram-канале намеренно распространяла недостоверные сведения о ракетных ударах по гражданским объектам на Украине, что вызывало у аудитории «чувство тревоги и страха». Кроме того, обвиняемым вменяют создание видеоролика с признаками оправдания терроризма.

Судебный процесс проходит заочно – оба фигуранта находятся за пределами России и объявлены в розыск. Курбангалеева, работавшая на «России 1» с 2007 по 2014 г., с 2018 г. проживает в Праге, где ведет собственный Youtube-канал. Ранее Курбангалеева и Барановский были внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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