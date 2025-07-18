Бизнесмена Мацоцкого обвинили в даче взяток главам ФКУ «Налог-сервис»

Бывшего члена совета директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого обвиняют в даче взяток гендиректору ФКУ «Налог-сервис» Роману Филимошину и его заместителю Дмитрию Шалаеву в обмен на покровительство его фирмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.