Бизнесмена Мацоцкого обвинили в даче взяток главам ФКУ «Налог-сервис»
Бывшего члена совета директоров Альфа-банка и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого обвиняют в даче взяток гендиректору ФКУ «Налог-сервис» Роману Филимошину и его заместителю Дмитрию Шалаеву в обмен на покровительство его фирмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
18 июля Басманный районный суд принял решение о заочном аресте Мацоцкого. В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Предприниматель объявлен в международный розыск.