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Реконструкция аэропорта Геленджика завершится к марту 2027 года

Ведомости

Реконструкция аэропорта Геленджика должна полностью завершиться к 31 марта 2027 г., после этого авиагавань сможет принимать широкофюзеляжные самолеты. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко.

«Смотрите, аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты», – сказал Таранченко.

9 июля Минтранс сообщил, что работа аэропорта Геленджика возобновится в ближайшее время. 18 апреля в аэропорту приземлился первый с 2022 г. пассажирский авиарейс. Борт вылетел из московского аэропорта «Шереметьево», загруженный на 95% – были заняты 175 из 183 посадочных мест.

В воздушной гавани уточняли, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслуживать более 1 млн клиентов.

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