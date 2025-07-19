Реконструкция аэропорта Геленджика завершится к марту 2027 года
Реконструкция аэропорта Геленджика должна полностью завершиться к 31 марта 2027 г., после этого авиагавань сможет принимать широкофюзеляжные самолеты. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко.
«Смотрите, аэропорт находится в настоящей временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты», – сказал Таранченко.
9 июля Минтранс сообщил, что работа аэропорта Геленджика возобновится в ближайшее время. 18 апреля в аэропорту приземлился первый с 2022 г. пассажирский авиарейс. Борт вылетел из московского аэропорта «Шереметьево», загруженный на 95% – были заняты 175 из 183 посадочных мест.
В воздушной гавани уточняли, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслуживать более 1 млн клиентов.