Первый с 2022 года пассажирский рейс приземлился в Геленджике
Первый с 2022 г. пассажирский авиарейс приземлился в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает «РИА Новости».
Борт вылетел из московского аэропорта «Шереметьево», загруженный на 95% – были заняты 175 из 183 посадочных мест.
9 июля Минтранс сообщил, что работа аэропорта Геленджик возобновится в ближайшее время. Датой первого рейса было утверждено 18 июля. В воздушной гавани уточнили, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслуживать более 1 млн клиентов.
О возобновлении полетов в Геленджик сообщили несколько авиакомпаний. В том числе «Аэрофлот», SmartAvia и S7. 10 июля «Аэрофлот» объявил также о решении ввести дополнительные рейсы на направлении Москва – Геленджик в связи с высоким спросом. Авиакомпания будет выполнять два рейса в сутки на черноморский курорт.