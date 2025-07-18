Первый с 2022 года пассажирский рейс приземлился в Геленджике

9 июля Минтранс сообщил, что работа аэропорта Геленджик возобновится в ближайшее время. Датой первого рейса было утверждено 18 июля. В воздушной гавани уточнили, что рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе с пропускной способностью 891 пассажир в час. В год этот комплекс может обслуживать более 1 млн клиентов.