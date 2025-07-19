В МВД представили план действий на случай взлома учетных записей

2 июля «Ведомости» со ссылкой на исследование АНО «Диалог регионы» писали, что 87% граждан сталкивались с телефонным мошенничеством напрямую или через окружение. В число самых популярных методов мошенничества вошли просьба одолжить денег знакомым (28%), фальшивая работа в интернете (27%) и обман под видом лотереи, викторины, победы в конкурсах и подарочных карт (22%). Еще 91% опрошенных заявили, что сталкивались с подозрительными звонками и sms, 60% – раз в неделю и чаще.