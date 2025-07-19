В МВД представили план действий на случай взлома учетных записей
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России перечислило шаги, которые необходимо предпринять тому, кто только что разгласил информацию, которую злоумышленники могут использовать для взлома учетной записи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В случае с банковской картой рекомендуется оперативно сменить пароль и код доступа в банковский сервис, заморозить карты и счета, а также связаться с банком и сообщить о звонке или сообщении от мошенников. Необходимо предупредить окружащих, что банковские карты могут быть скомпрометированы.
Если пользователь разгласил данные от государственного сервиса, нужно сменить пароль и код доступа в банковский сервис, позвонить на горячую линию сервиса и рассказать о возможной компрометации. Если есть доступ к личному кабинету, стоит проверить заявки, в частности в сторонних сервисах, а также обратиться в МВД и передать информацию об инциденте.
В случае, когда мошенники украли номер телефона, МВД призывает связаться с мобильным оператором и предупредить, что номер скомпрометирован. Сотрудник должен предложить алгоритм действий. Кроме того, необходимо привязать сервисы, соцсети, мессенджеры к нескомпрометированному номеру, следить за смс о блокировке, перевыпуске или переносе SIM-карты и предупредить окружение о случившемся.
Согласно сообщению ведомства, если это касается мессенджеров и соцсетей, рекомендуется сменить пароль, включить двухфакторную идентификацию и отключить незнакомые девайсы. При подозрении компрометации учетной записи следует обратиться в службу поддержки и попросить близких при получении сообщений с украденного контакта жаловаться в поддержку мессенджера.
2 июля «Ведомости» со ссылкой на исследование АНО «Диалог регионы» писали, что 87% граждан сталкивались с телефонным мошенничеством напрямую или через окружение. В число самых популярных методов мошенничества вошли просьба одолжить денег знакомым (28%), фальшивая работа в интернете (27%) и обман под видом лотереи, викторины, победы в конкурсах и подарочных карт (22%). Еще 91% опрошенных заявили, что сталкивались с подозрительными звонками и sms, 60% – раз в неделю и чаще.