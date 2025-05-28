Минцифры рассматривает отказ от SMS для смены пароля на «Госуслугах»

17 апреля Шадаев сообщил, что Минцифры рассматривает возможность полного отказа от хранения данных с «Госуслуг» к 2026 г. В тот же день стало известно о новой мошеннической схеме, в рамках которой аферисты похищают персональные данные россиян для взлома аккаунтов на портале. Мошенники используют технологию демонстрации экрана смартфона, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.