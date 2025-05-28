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Минцифры рассматривает отказ от SMS для смены пароля на «Госуслугах»

Ведомости

Минцифры России рассматривает вариант заменить SMS с кодом для подтверждения действий на портале «Госуслуги» другими способами, в частности биометрической идентификацией. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его словам, поменять пароль на портале можно будет через МФЦ или с подтверждением через банковские и другие доверенные приложения. Такое решение рассматривается в рамках борьбы с мошенничеством.

17 апреля Шадаев сообщил, что Минцифры рассматривает возможность полного отказа от хранения данных с «Госуслуг» к 2026 г. В тот же день стало известно о новой мошеннической схеме, в рамках которой аферисты похищают персональные данные россиян для взлома аккаунтов на портале. Мошенники используют технологию демонстрации экрана смартфона, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.

По состоянию на 15 мая на «Госуслугах» зарегистрированы более 112 млн российских граждан. По результатам I квартала текущего года на портале было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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