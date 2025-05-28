Минцифры рассматривает отказ от SMS для смены пароля на «Госуслугах»
Минцифры России рассматривает вариант заменить SMS с кодом для подтверждения действий на портале «Госуслуги» другими способами, в частности биометрической идентификацией. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
По его словам, поменять пароль на портале можно будет через МФЦ или с подтверждением через банковские и другие доверенные приложения. Такое решение рассматривается в рамках борьбы с мошенничеством.
17 апреля Шадаев сообщил, что Минцифры рассматривает возможность полного отказа от хранения данных с «Госуслуг» к 2026 г. В тот же день стало известно о новой мошеннической схеме, в рамках которой аферисты похищают персональные данные россиян для взлома аккаунтов на портале. Мошенники используют технологию демонстрации экрана смартфона, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.
По состоянию на 15 мая на «Госуслугах» зарегистрированы более 112 млн российских граждан. По результатам I квартала текущего года на портале было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг.