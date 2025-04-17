Минцифры рассматривает отказ от хранения данных с портала «Госуслуги»
Минцифры рассматривает возможность полного отказа от хранения данных с портала «Госуслуги» к 2026 г. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на First Russian Data Forum.
«У нас задача к 2026 г. отказаться от хранения вообще любых данных на «Госуслугах», – заявил министр.
16 апреля стало известно о новой схеме мошенников, которые похищают персональные данные граждан для взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Злоумышленники используют технологию демонстрации экрана смартфона, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.
Схема выглядит следующим образом: мошенник, представляясь сотрудником правоохранительных органов или государственных служб, связывается с жертвой по телефону. Под предлогом оказания помощи он просит пользователя зарегистрироваться на каком-либо сайте и включить функцию демонстрации экрана. В этот момент аферист подает заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» и считывает код подтверждения, который появляется на экране жертвы. После завершения разговора злоумышленник использует полученные данные для взлома личного кабинета и блокировки настоящего владельца от доступа к нему.