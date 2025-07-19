Собянин: системы ПВО сбили два атаковавших Москву БПЛА
Средства противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотника, которые атаковали Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
На фоне попыток атак представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничения на работу московского аэропорта «Внуково».
19 июля Минобороны писало о перехвате 14 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 11:30 мск до 15:00 мск над Брянской областью, Московским регионом, Тверской и Калужской областями.
Ночью в этот же день Собянин сообщал об уничтожении 14 украинских БПЛА, которые летели на Москву. Информации и пострадавших и разрушениях в результате попыток атак не поступало.