Роспотребнадзор отслеживает данные о предполагаемом случае холеры в Польше

У пациентки, пожилой женщины, наблюдались симптомы острой диареи. Лабораторные исследования выявили в ее анализах ДНК холерного вибриона, после чего образцы были отправлены на дополнительное изучение для определения токсигенности штамма. На данный момент изолированы 26 контактных лиц, еще более 80 находятся под медицинским наблюдением. По имеющимся данным, ни сама больная, ни ее родные не покидали территорию Польши, однако контактировали с людьми, приехавшими из других стран (точные государства в открытых источниках не указаны).