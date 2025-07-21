Роспотребнадзор отслеживает данные о предполагаемом случае холеры в Польше
В польском Старгарде, по данным прессы, был выявлен предполагаемый случай холеры. Специалисты Роспотребнадзора регулярно отслеживают санитарно-эпидемиологическую обстановку за границей и контролируют эпидемические риски, говорится в сообщении ведомства.
У пациентки, пожилой женщины, наблюдались симптомы острой диареи. Лабораторные исследования выявили в ее анализах ДНК холерного вибриона, после чего образцы были отправлены на дополнительное изучение для определения токсигенности штамма. На данный момент изолированы 26 контактных лиц, еще более 80 находятся под медицинским наблюдением. По имеющимся данным, ни сама больная, ни ее родные не покидали территорию Польши, однако контактировали с людьми, приехавшими из других стран (точные государства в открытых источниках не указаны).
В ведомстве предположили, что реальное положение дел в Польше может быть серьезнее, чем сообщается официально, так как первый случай зарегистрирован у пациентки, не выезжавшей за пределы страны. Это указывает на невыявленный источник заражения и существование рисков дальнейшего распространения инфекции внутри государства.
В рамках федерального проекта «Санитарный щит» Роспотребнадзор проводит усиленный санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска для предотвращения проникновения опасных инфекций на территорию России. Для этого используется автоматизированная система «Периметр», которая помогает оценивать и снижать риски завоза заболеваний.
28 апреля Роспотребнадзор сообщал, что в последние 20 лет в России регистрируются лишь единичные случаи холеры, завезенные из других стран, поэтому ситуацию можно назвать стабильной.