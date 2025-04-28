Роспотребнадзор назвал ситуацию по холере стабильной
Только единичные случаи болезни, завезенные из других стран, регистрируются в России в последние 20 лет, поэтому ситуацию можно назвать стабильной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Комплекс профилактических мероприятий, которые проводятся в стране, «позволяют купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в России», говорится в сообщении. Роспотребнадзор считает, что распространение холеры (его удается предотвратить при завозных случаях инфекции) находится под постоянным контролем ведомства.
Ранее двум туристам, вернувшимся из Индии на одном рейсе, подтвердили заражение холерой. С помощью госпитализации и изолирования граждан распространения болезни не произошло.