Суд на два месяца отправил в СИЗО директора ФРП Запорожской области

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу на один месяц и 27 суток директора фонда развития промышленности (ФРП) Запорожской области Алексея Сошникова. Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.