Суд на два месяца отправил в СИЗО директора ФРП Запорожской области
Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу на один месяц и 27 суток директора фонда развития промышленности (ФРП) Запорожской области Алексея Сошникова. Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитников об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
21 июля Мещанский суд Москвы также заключил под стражу на один месяц и 27 суток бывшего сотрудника Белгородской администрации Андрея Решетько. Его также обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ.