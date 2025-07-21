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Суд арестовал двух экс-сотрудников Белгородской администрации за растрату

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника администрации Белгородской области Андрея Решетько и руководителя управления планово-аналитической работы ОГБУ «Управление капитального строительства» региона Ларису Стрелецкую. Об этом говорится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Решетько и Стрелецкая обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигуранты арестованы на месяц и 27 суток.

Суд отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемых и их защитников об избрании фигурантам другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе домашнего ареста.

Согласно данным на сайте ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области», Решетько занимал должность заместителя начальника по производству.

11 июля «Коммерсантъ» писал, что Генпрокуратура потребовала взыскать 924,8 млн руб. с организаторов проекта строительства защитных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. В качестве ответчиков по иску выступили заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин, начальник управления капитального строительства Алексей Сошников и ряд предпринимателей. Ведомство полагает, что подозреваемые получили 26 контрактов на 924,8 млн руб. При этом построенные объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности. В 2022–2024 гг. на возведение фортификаций выделено 19,5 млрд руб. «Управление капитального строительства» было назначено генподрядчиком оборонных проектов.

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