Суд арестовал двух экс-сотрудников Белгородской администрации за растрату

11 июля «Коммерсантъ» писал, что Генпрокуратура потребовала взыскать 924,8 млн руб. с организаторов проекта строительства защитных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. В качестве ответчиков по иску выступили заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин, начальник управления капитального строительства Алексей Сошников и ряд предпринимателей. Ведомство полагает, что подозреваемые получили 26 контрактов на 924,8 млн руб. При этом построенные объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности. В 2022–2024 гг. на возведение фортификаций выделено 19,5 млрд руб. «Управление капитального строительства» было назначено генподрядчиком оборонных проектов.