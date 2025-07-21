Россиян нет среди погибших при крушении самолета в Дакке

21 июля самолет F7 потерпел крушение на территории колледжа Майлстоун в районе Уттара. Воздушное судно упало около 13:30 по местному времени (10:30 мск), через 24 минуты после взлета. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 19 человек, еще более 100 были ранены. Проводятся спасательные операции.