Россиян нет среди погибших при крушении самолета в Дакке
Российских граждан нет среди погибших или пострадавших в результате крушения самолета F7 ВВС Бангладеш на территории колледжа Майлстоун в Дакке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.
21 июля самолет F7 потерпел крушение на территории колледжа Майлстоун в районе Уттара. Воздушное судно упало около 13:30 по местному времени (10:30 мск), через 24 минуты после взлета. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 19 человек, еще более 100 были ранены. Проводятся спасательные операции.
12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, летевший в Лондон, рухнул вскоре после взлета на жилой квартал на западе Индии. На борту воздушного судна находились 242 человека. Из них выжил только один, гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в результате крушения лайнера погибли 274 человека, включая жертв на земле.