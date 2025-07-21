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Глава МЧС потребовал до конца месяца потушить все лесные пожары в Сибири

Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона и паводкового периода, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В совещании приняли участие замминистра Минприроды, руководители Рослесхоза, Гидрометцентра и Росводресурсов. Об оперативной обстановке доложили главы Красноярского края, Иркутской области и Якутии.

«Все пожары, действующие сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть потушены к 27 июля», – заявил Куренков.

Большинство действующих лесных пожаров страны сосредоточено в Красноярском крае – 68%, часть очагов уже локализованы. За прошедшую неделю обнаружено много новых пожаров, большинство – в Эвенкийском районе.

В Якутии активно борются с четырьмя лесными пожарами на 265 га и двумя ландшафтными – на 616 га. За последние сутки успешно ликвидированы пожары на более 64 000 га.

Куренков также уделил внимание паводкам. «В любом случае готовиться нужно по самому негативному сценарию развития обстановки, чтобы не допустить осложнения ситуации и не пришлось испытывать трудности в преодолении последствий стихии», – заявил он.

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