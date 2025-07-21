Встречавшийся с Путиным учитель года Старунов погиб на спецоперации
Учитель ОБЖ Геннадий Старунов, который в мае встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, погиб при исполнении своего воинского долга в зоне спецоперации, сообщил в Telegram-канале депутат Савеловского района Москвы, директор школы № 1164 Михаил Ключихин.
«Его портрет висит в нашем школьном музее в галерее «Наши». На открытии галереи была мама Гены, она же вместе с нами все это время работает в волонтерском отряде в военном госпитале», – подчеркнул Ключихин. Он выразил соболезнования семье и коллегам солдата.
Старунов победил в конкурсе «Учитель года Москвы» в 2022 г., а также получил премию «Знание». Кроме того, Минпросвещения РФ наградило его знаком «Молодость и профессионализм». Учитель был участником спецоперации с октября 2022 г. В мае во время отпуска он был на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» в Кремле. Там он пообщался с президентом.