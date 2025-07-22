Землетрясение произошло в Авачинском заливе на Камчатке
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Отмечается, что землетрясение произошло в 04:59 мск в 170 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 51,2 км.
20 июля в ГУ МЧС по Камчатскому краю предупредили об угрозе цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки на фоне серии землетрясений в акватории Тихого океана. В тот же день угроза была отменена.