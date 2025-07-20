Угроза цунами на Курильских островах и Камчатке миновала

По данным МЧС, землетрясение также было зафиксировано в акватории Тихого океана, в 353 км северо-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда составила 7,7, а глубина – 24 км. Землетрясение ощущалось до трех баллов на территории Северо-Курильского района. Тогда же центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.