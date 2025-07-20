Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Угроза цунами на Курильских островах и Камчатке миновала

Ведомости

Угроза цунами, объявленная в Северо-Курильске и Камчатке, миновала, сообщили в Telegram-каналах региональных МЧС России.

После первого землетрясения, эпицентр которого находился в 146 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, угроза цунами не объявлялась. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

Угроза цунами для нескольких населенных пунктов была объявлена после второго землетрясения. Максимальная высота волны до 0,29 м прогнозировалась в селе Никольское. В Усть-Камчатске был возможен подъем до 0,19 м.

По данным МЧС, землетрясение также было зафиксировано в акватории Тихого океана, в 353 км северо-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда составила 7,7, а глубина – 24 км. Землетрясение ощущалось до трех баллов на территории Северо-Курильского района. Тогда же центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных