Угроза цунами на Курильских островах и Камчатке миновала
Угроза цунами, объявленная в Северо-Курильске и Камчатке, миновала, сообщили в Telegram-каналах региональных МЧС России.
После первого землетрясения, эпицентр которого находился в 146 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, угроза цунами не объявлялась. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.
Угроза цунами для нескольких населенных пунктов была объявлена после второго землетрясения. Максимальная высота волны до 0,29 м прогнозировалась в селе Никольское. В Усть-Камчатске был возможен подъем до 0,19 м.
По данным МЧС, землетрясение также было зафиксировано в акватории Тихого океана, в 353 км северо-восточнее Северо-Курильска. Магнитуда составила 7,7, а глубина – 24 км. Землетрясение ощущалось до трех баллов на территории Северо-Курильского района. Тогда же центр цунами объявил о приближении волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.