На Камчатке после землетрясений объявили угрозу цунами

Угроза цунами для нескольких населенных пунктов была объявлена после второго землетрясения. По данным МЧС, максимальная высота волны до 0,29 м прогнозируется в селе Никольское. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 м. В ведомстве рекомендовали жителям уйти на возвышенность и не приближаться к воде.