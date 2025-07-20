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На Камчатке после землетрясений объявили угрозу цунами

Ведомости

Угроза цунами объявлена для нескольких населенных пунктов Камчатки на фоне серии землетрясений, которые произошли в акватории Тихого океана. Об этом предупредили в ГУ МЧС по краю.

После первого землетрясения, эпицентр которого находился в 146 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, угроза цунами не объявлялась. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, магнитуда сейсмособытия составила 5,3, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

Угроза цунами для нескольких населенных пунктов была объявлена после второго землетрясения. По данным МЧС, максимальная высота волны до 0,29 м прогнозируется в селе Никольское. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 м. В ведомстве рекомендовали жителям уйти на возвышенность и не приближаться к воде.

Затем в МЧС уточнили, что после подземных толчков в акватории Тихого океана возможен подход волны цунами высотой не более 60 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 см – к Усть-Камчатскому округу и не более 15 см – к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

«Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо. Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!» – говорится в сообщении МЧС.

Эвакуация людей в населенных пунктах Камчатского края не проводится, добавили в ведомстве.

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