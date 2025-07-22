РЖД: поезда в направлении Черноморских курортов и обратно введены в график

20 июля в РЖД предупредили, что после падения обломков беспилотника на станции Лихая в Ростовской области было приостановлено движение поездов, с задержками следовали 132 поезда. Тогда движение временно приостановили из-за повреждения контактной сети. Поезда проходили место происшествия со сниженной скоростью, что привело к задержкам некоторых составов до 15 часов.