РЖД предупредили о задержке 132 поездов после происшествия в Ростовской области
Движение на перегоне Лихая – Замчалово временно приостановили из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Десятки поездов отстали от расписания: в частности, задерживались поезда, следующие в Крым из Москвы и обратно.
Сейчас поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. По данным РЖД, к утру задержка на некоторых маршрутах достигла 15 часов. Минимальное опоздание составляет 33 минуты. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты, добавили в компании.
После атаки БПЛА также стало известно о ранении женщины – дежурной по станции Лихая. Пострадавшую доставили из больницы Каменск-Шахтинского в клинику «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону. Кроме того, в Каменске повреждения получили девять частных домов, пять автомобилей и хозпостройки, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.