РЖД предупредили о задержке 132 поездов после происшествия в Ростовской области

После атаки БПЛА также стало известно о ранении женщины – дежурной по станции Лихая. Пострадавшую доставили из больницы Каменск-Шахтинского в клинику «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону. Кроме того, в Каменске повреждения получили девять частных домов, пять автомобилей и хозпостройки, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.