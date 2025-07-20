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РЖД предупредили о задержке 132 поездов после происшествия в Ростовской области

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После происшествия на станции Лихая в Ростовской области, где после падения обломков беспилотника было приостановлено движение поездов, с задержками следуют 132 поезда, сообщает Telegram-канал РЖД.

Движение на перегоне Лихая – Замчалово временно приостановили из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Десятки поездов отстали от расписания: в частности, задерживались поезда, следующие в Крым из Москвы и обратно.

Сейчас поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. По данным РЖД, к утру задержка на некоторых маршрутах достигла 15 часов. Минимальное опоздание составляет 33 минуты. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты, добавили в компании.

После атаки БПЛА также стало известно о ранении женщины – дежурной по станции Лихая. Пострадавшую доставили из больницы Каменск-Шахтинского в клинику «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону. Кроме того, в Каменске повреждения получили девять частных домов, пять автомобилей и хозпостройки, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

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