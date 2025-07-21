В Ростовской области более 50 поездов задерживаются из-за пожара на станции
Пассажиров задерживающихся поездов обеспечат водой, а в случаях, когда задержка длится свыше четырех часов, – питанием. По данным РЖД, для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях.
В Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги писали, что пожар на станции Каменоломни произошел из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В сообщении говорилось, что задерживаются 26 составов.
20 июля в РЖД сообщали, что после падения обломков беспилотника на станции Лихая в Ростовской области было приостановлено движение поездов, с задержками следовали 132 поезда.