Лукашенко призвал нефтяников сосредоточиться на добыче

По словам президента, несмотря на интенсивную разработку в советские времена (до 8 млн т) и продолжение добычи после распада СССР, к 2016 г. объемы упали до 1,6 млн т из-за исчерпания ресурсов. Видя это сокращение, Лукашенко распорядился, чтобы нефтянники гарантировали ежегодную добычу не менее 2 млн т.