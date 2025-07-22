Лукашенко призвал нефтяников сосредоточиться на добыче
Президент Беларуссии Александр Лукашенко поставил перед белорусскими нефтедобывающими предприятиями амбициозные цели, акцентировав необходимость активизации геологоразведочных работ и разработки новых месторождений. Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочего совещания по развитию нефтедобывающего сектора, сообщает БЕЛТА.
Лукашенко акцентировал внимание на необходимости развития национальной минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и активного освоения местных месторождений. Президент отметил, что в ходе обсуждения рассматривалась комплексная проблема, касающаяся не только нефтегазовых ресурсов, но и других полезных ископаемых. Была поставлена четкая задача – найти исчерпывающие решения по всем актуальным вопросам в этой сфере.
В ходе выступления перед отраслевыми руководителями Лукашенко выразил убежденность в наличии неиспользованного потенциала геологоразведочной деятельности. Президент настаивал на необходимости сосредоточиться на интенсивном, но технологически оснащенном бурении, акцентируя двойную значимость месторождений – как для энергетической независимости, так и для обеспечения сырьем высокорентабельного экспорта.
По словам президента, несмотря на интенсивную разработку в советские времена (до 8 млн т) и продолжение добычи после распада СССР, к 2016 г. объемы упали до 1,6 млн т из-за исчерпания ресурсов. Видя это сокращение, Лукашенко распорядился, чтобы нефтянники гарантировали ежегодную добычу не менее 2 млн т.