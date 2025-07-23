Недалеко от Санкт-Петербурга заметили дельфинов

Специалисты предположили, что это афалины, которых иногда можно увидеть в восточной части Балтийского моря. Старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих, кандидат биологических наук Антон Чернецкий пояснил, что в начале ХХ в. эти районы были обычным местом обитания морских свиней и афалин. Мировые войны и огромное количество хлорорганических пестицидов в последней трети ХХ в. сделали Балтику одним из самых грязных морей мира, поэтому дельфины на этой территории стали редкостью.