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Недалеко от Санкт-Петербурга заметили дельфинов

Ведомости

Примерно в 50 км от Санкт-Петербурга в Финском заливе заметили дельфинов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Институт океанологии имени Петра Ширшова.

Специалисты предположили, что это афалины, которых иногда можно увидеть в восточной части Балтийского моря. Старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих, кандидат биологических наук Антон Чернецкий пояснил, что в начале ХХ в. эти районы были обычным местом обитания морских свиней и афалин. Мировые войны и огромное количество хлорорганических пестицидов в последней трети ХХ в. сделали Балтику одним из самых грязных морей мира, поэтому дельфины на этой территории стали редкостью.

Чернецкий добавил, что из-за появления афалин в Финском заливе можно сделать вывод, что ситуация постепенно улучшается и дельфины пытаются вернуться на прежнее место обитания.

7 февраля директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила, что количество погибших в Черном море дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута достигло 84. По ее словам, с конца января число выброшенных погибших дельфинов сократилось. Белей уточнила, что специалисты не могут спрогнозировать, сколько их обнаружат в дальнейшем. Накопленные в организме у китообразных токсины могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям.

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