Для участников спецоперации отменили госпошлины в судах

Льгота предусмотрена для сотрудников ФСБ и помогавших им военных и полицейских на прилегающих к спецоперации территориях; мобилизованных и добровольцев; служащих МЧС, МВД и других силовых структур в Донбассе и новых регионах; защитников границ РФ во время провокаций; всех перечисленных лиц после увольнения и их семей.