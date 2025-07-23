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Главная / Общество /

Для участников спецоперации отменили госпошлины в судах

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, освобождающие участников спецоперации и их семьи от уплаты госпошлины при обращении в суд. Решение опубликовано на сайте правовой информации.

Освобождение от пошлины применяется при рассмотрении дел об установлении юридически значимых фактов (родственные отношения, отцовство), легализации документов, наследственных правоотношений, а также при признании граждан безвестно отсутствующими или объявлении умершими.

Льгота предусмотрена для сотрудников ФСБ и помогавших им военных и полицейских на прилегающих к спецоперации территориях; мобилизованных и добровольцев; служащих МЧС, МВД и других силовых структур в Донбассе и новых регионах; защитников границ РФ во время провокаций; всех перечисленных лиц после увольнения и их семей.

23 апреля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий освобождение участников специальной военной операции от уплаты государственных пошлин при рассмотрении определенных категорий судебных дел.

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