В Приангарье создан специальный штаб после крушения самолета Ан-24

Самолет авиакомпании «Ангара» Ан-24 вылетел из Благовещенска в Тынду. На борту самолета, предварительно, находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки воздушного судна обнаружены в 15 км от Тынды. Выживших, предварительно, нет.