В Приангарье создан специальный штаб после крушения самолета Ан-24
Руководство Приангарья создало специальный штаб по факту крушения самолет Ан-24, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
«Создан штаб, его руководителем назначен зампред правительства Александр Геннадьевич Суханов. По линии минсоца поручил связаться с семьями членов экипажа. Глава минтранса Максим Александрович Лобанов должен предоставить список пассажиров. Находимся на связи с Росавиацией», – говорится в сообщении.
Губернатор выразил соболезнования всем погибшим и уточнил, что поисковые работы продолжаются.
Самолет авиакомпании «Ангара» Ан-24 вылетел из Благовещенска в Тынду. На борту самолета, предварительно, находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки воздушного судна обнаружены в 15 км от Тынды. Выживших, предварительно, нет.