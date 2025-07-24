Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Подносовой

В день смерти председателя Верховного суда Путин выражал соболезнования и слова поддержки мужу и сыну Подносовой. Он вспомнил о ней как о принципиальном, порядочном человеке, который был профессионалом высочайшего класса. Президент РФ отметил трудолюбие и отдачу председателя Верховного суда, а также назвал ее примером ответственного, преданного отношения к избранному делу.