Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда Подносовой
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ФГБУ), чтобы принять участие в церемонии прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщает «РИА Новости».
В день смерти председателя Верховного суда Путин выражал соболезнования и слова поддержки мужу и сыну Подносовой. Он вспомнил о ней как о принципиальном, порядочном человеке, который был профессионалом высочайшего класса. Президент РФ отметил трудолюбие и отдачу председателя Верховного суда, а также назвал ее примером ответственного, преданного отношения к избранному делу.