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Умерла председатель Верховного суда Ирина Подносова

Она возглавляла ВС с апреля прошлого года
Ведомости

В Москве в возрасте 71 года скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщается на сайте суда.

«Коллектив Верховного суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Леонидовны Подносовой», – говорится в публикации.

Председатель суда ушла из жизни после тяжелой болезни, пишет ТАСС со ссылкой на ее окружение. Несмотря на состояние здоровья, она продолжала работать, отметил собеседник «Ведомостей».

17 апреля прошлого года Совет Федерации единогласно назначил Подносову председателем ВС РФ сроком на шесть лет. За ее кандидатуру проголосовали 167 человек. Кандидатуру Подносовой представил верхней палате президент РФ Владимир Путин. Необходимость в назначении нового главы ВС возникла после смерти председателя Вячеслава Лебедева 23 февраля 2024 г. Лебедеву было 80 лет, он руководил судебным органом с 1991 г.

Подносова в 1975 г. окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1990 г. она была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а в 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. она стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. Через год она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции, а в июле 2020 г. была назначена заместителем председателя Верховного суда.

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