Чем запомнилась Ирина Подносова

Чем запомнилась Ирина ПодносоваПредседатель Верховного суда умерла на 72-м году жизни
Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 г. в Пскове. В 1970 г. поступила на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ЛГУ; сейчас – СПбГУ). В том же году на юрфак ЛГУ был зачислен и будущий президент России Владимир Путин. После окончания вуза в 1975 г. Подносова стала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда.
В 1978 г. Подносова переехала в Саратовскую область и устроилась юристом на Вольский завод строительных изделий. В 1979-1989 гг. работала в юридическом отделе (юрисконсультом, старшим юрисконсультом, начальником отдела) Вольского городского торга.
В 1990 г. вернулась в Ленинградскую область, где была назначена судьей Лужского городского суда, а с 2003 г. – председателем этого суда. В 2002 г. стала членом областного Совета судей, после чего дважды избиралась его председателем (в 2006–2008 и 2010–2012 гг.).
В 2013 г. Подносова стала заместителем председателя Ленинградского областного суда. В ведении Подносовой были дела, отнесенные к категории особо тяжких, а также гражданские дела и дела об административных правонарушениях. С 2016 г. входила в Совет судей РФ. В 2017 г. возглавила Ленинградский облсуд, а спустя 11 месяцев назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который предстояло тогда создать в Санкт-Петербурге (заработал с 2019 г.).
В июле 2020 г. постановлением Совета Федерации (СФ) назначена зампредседателя Верховного суда и по совместительству – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. 23 февраля 2024 г. умер Вячеслав Лебедев, возглавлявший ВС с 1989 г. (на тот момент Верховный суд РСФСР, а с декабря 1991 г. – ВС РФ). 1 марта того же года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла вакансию председателя ВС, а 1 апреля – рекомендовала Подносову на должность, она была единственным кандидатом.
Обсуждение кандидатуры заняло несколько минут. Подносова, стало известно тогда, за предшествующие 3,5 года рассмотрела более 11 000 жалоб по экономическим спорам и принимала участие в подготовке постановлений к Пленуму ВС. При ее участии были разработаны законопроекты «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс» и «О внесении изменений в закон о несостоятельности (банкротстве)». 17 апреля 2024 г. Совет Федерации единогласно назначил Подносову председателем ВС РФ сроком на шесть лет.
Подносова также была председателем Научно-консультативного совета при ВС и обладала высшим квалификационным классом судьи. В 2022 г. она была награждена орденом Почета, а в 2023 г. – отмечена Почетной грамотой президента. У Подносовой есть сын, он также работал адвокатом, но прекратил эту деятельность после того, как она стала кандидатом на пост главы ВС, чтобы избежать конфликта интересов.