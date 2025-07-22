Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Чем запомнилась Ирина Подносова

Председатель Верховного суда умерла на 72-м году жизни
Денис Куренев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

22 июля умерла председатель Верховного суда (ВС) РФ Ирина Подносова. Судья с 35-летним стажем возглавила ВС в апреле 2024 г. после смерти Вячеслава Лебедева.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 г. в Пскове. В 1970 г. поступила на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ЛГУ; сейчас – СПбГУ). В том же году на юрфак ЛГУ был зачислен и будущий президент России Владимир Путин. После окончания вуза в 1975 г. Подносова стала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда.

В 1978 г. Подносова переехала в Саратовскую область и устроилась юристом на Вольский завод строительных изделий. В 1979-1989 гг. работала в юридическом отделе (юрисконсультом, старшим юрисконсультом, начальником отдела) Вольского городского торга.

В 1990 г. вернулась в Ленинградскую область, где была назначена судьей Лужского городского суда, а с 2003 г. – председателем этого суда. В 2002 г. стала членом областного Совета судей, после чего дважды избиралась его председателем (в 2006–2008 и 2010–2012 гг.).

В 2013 г. Подносова стала заместителем председателя Ленинградского областного суда. В ведении Подносовой были дела, отнесенные к категории особо тяжких, а также гражданские дела и дела об административных правонарушениях. С 2016 г. входила в Совет судей РФ. В 2017 г. возглавила Ленинградский облсуд, а спустя 11 месяцев назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который предстояло тогда создать в Санкт-Петербурге (заработал с 2019 г.).

В июле 2020 г. постановлением Совета Федерации (СФ) назначена зампредседателя Верховного суда и по совместительству – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам. 23 февраля 2024 г. умер Вячеслав Лебедев, возглавлявший ВС с 1989 г. (на тот момент Верховный суд РСФСР, а с декабря 1991 г. – ВС РФ). 1 марта того же года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла вакансию председателя ВС, а 1 апреля – рекомендовала Подносову на должность, она была единственным кандидатом.

Обсуждение кандидатуры заняло несколько минут. Подносова, стало известно тогда, за предшествующие 3,5 года рассмотрела более 11 000 жалоб по экономическим спорам и принимала участие в подготовке постановлений к Пленуму ВС. При ее участии были разработаны законопроекты «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс» и «О внесении изменений в закон о несостоятельности (банкротстве)». 17 апреля 2024 г. Совет Федерации единогласно назначил Подносову председателем ВС РФ сроком на шесть лет.

Подносова также была председателем Научно-консультативного совета при ВС и обладала высшим квалификационным классом судьи. В 2022 г. она была награждена орденом Почета, а в 2023 г. – отмечена Почетной грамотой президента. У Подносовой есть сын, он также работал адвокатом, но прекратил эту деятельность после того, как она стала кандидатом на пост главы ВС, чтобы избежать конфликта интересов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных