Чем запомнилась Ирина Подносова

Подносова также была председателем Научно-консультативного совета при ВС и обладала высшим квалификационным классом судьи. В 2022 г. она была награждена орденом Почета, а в 2023 г. – отмечена Почетной грамотой президента. У Подносовой есть сын, он также работал адвокатом, но прекратил эту деятельность после того, как она стала кандидатом на пост главы ВС, чтобы избежать конфликта интересов.