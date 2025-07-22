Церемония прощания с председателем Верховного суда Подносовой состоится 24 июля

Подносова в 1975 г. окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1990 г. она была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а в 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. она стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. Через год она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции, а в июле 2020 г. была назначена заместителем председателя Верховного суда. Она возглавила ВС в апреле 2024 г. после смерти Вячеслава Лебедева.