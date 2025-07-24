В Одесской области переименовали улицы, названные в честь националистов
Улицам Дальниковской общины в Одесской области, названным в честь украинских националистов, дали нейтральные названия, сообщило издание «Думская».
Решение относительно топонимов в восьми селах принял местный совет. По словам главы общины Сергея Крутюка, названия сменили из-за недостаточной солидности сельских улиц, «где по три дома». При этом они получили «нейтральные» топонимы. «Мы же не взяли имена Пушкина или Лермонтова», – сказал Крутюк.
В честь украинских националистов, например Романа Шухевича и Ивана Липы, планируют назвать «значимые улицы» после завершения конфликта с Россией. По сообщению издания, решение вызвало резонанс.
Переименование топонимов, связанных с Россией или СССР, и демонтаж памятников идут на Украине с 2015 г. После начала спецоперации в феврале 2022 г. эта работа активизировалась.