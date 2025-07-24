В Одесской области переименовали улицы, названные в честь националистов

Решение относительно топонимов в восьми селах принял местный совет. По словам главы общины Сергея Крутюка, названия сменили из-за недостаточной солидности сельских улиц, «где по три дома». При этом они получили «нейтральные» топонимы. «Мы же не взяли имена Пушкина или Лермонтова», – сказал Крутюк.