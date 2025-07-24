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Мишель: МККК содействовал в возвращении нескольких десятков детей с 2022 года

Ведомости

Международный Комитет Красного Креста (МККК) с 2022 года содействовал возвращению более 520 человек и нескольких десятков детей. Об этом сообщил глава миссии МККК в России и Белоруссии Борис Мишель в интервью «Ведомостям».

«С 2022 г. МККК содействовал репатриации более 520 человек и нескольких десятков детей, чьи родители – в других местах», – сказал он.

По его словам, часто у репатриируемых отсутствуют действительные паспорта или другие удостоверения личности. Работа МККК включает содействие переговорам с разными сторонами, логистику, а также оформление документов, включая экстренные временные проездные документы. 

Мишель подчеркнул, что эта работа требует взаимодействия со сторонами Украины, Белоруссии, России, Польши и более широкого региона.

23 июля глава российской делегации на переговорах с Украиной – помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москве был передан список из 339 фамилий украинских детей. По его словам, часть из них уже вернулись на Украину, а большинство детей из украинского списка никогда не находились в России. В том числе, 50 фамилий оказались принадлежащими не детям, а взрослым.

Россия также передала Украине свой список для возвращения российских детей. По словам Мединского, в списке Москвы около 20 человек.

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