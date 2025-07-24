Мишель: МККК содействовал в возвращении нескольких десятков детей с 2022 года

23 июля глава российской делегации на переговорах с Украиной – помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москве был передан список из 339 фамилий украинских детей. По его словам, часть из них уже вернулись на Украину, а большинство детей из украинского списка никогда не находились в России. В том числе, 50 фамилий оказались принадлежащими не детям, а взрослым.