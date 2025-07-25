ФСБ задержала 19 телефонных мошенников, укравших более 200 млн рублей

Обвинения предъявлены в зависимости от роли фигурантов в деятельности преступной группы. В отношении двух организаторов следствие ведется по обвинению по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, которые касаются мошенничества в особо крупном размере и в составе преступного сообщества, а также его организации. Восемнадцать человек обвиняются по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) УК РФ.