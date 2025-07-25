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ФСБ задержала 19 телефонных мошенников, укравших более 200 млн рублей

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали 19 членов группы дистанционных мошенников, которые использовали возможности украинских колл-центров и украли более 200 млн руб. у жителей Московской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «РИА Новости».

По данным следствия, преступники занимались вымогательством систематически. Они также привлекали в качестве пособников граждан РФ из числа неблагополучных и малообеспеченных жителей Новосибирской области. Фигуранты причастны к 33 эпизодам телефонного мошенничества.

В процессе обысков по адресам проживания преступников были изъяты компьютеры и средства связи, нелегальное оружие, деньги и криптовалюта, ювелирные украшения, расписки по долговым обязательствам, наркотики и дорогостоящие автомобили премиум-класса, отметили в ФСБ.

Обвинения предъявлены в зависимости от роли фигурантов в деятельности преступной группы. В отношении двух организаторов следствие ведется по обвинению по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 210 УК РФ, которые касаются мошенничества в особо крупном размере и в составе преступного сообщества, а также его организации. Восемнадцать человек обвиняются по ч. 3, ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) УК РФ.

В мае в ФСБ сообщали, что на территории Украины находятся 120–150 колл-центров, работающих против россиян и осуществляющих их вербовку. ФСБ уточнила, что чаще всего мошенники привлекают пособников с помощью интернет-объявлений и оплачивают «работу» криптовалютой раз в сутки.

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