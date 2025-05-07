ФСБ: на Украине действует от 120 до 150 колл-центров для вербовки россиян
На территории Украины находятся 120-150 колл-центров, работающих против россиян и осуществляющих их вербовку, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность, развязанная украинским режимом на российском направлении, реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) городов Украины, а также отдельных стран ЕС», – говорится в публикации ведомства.
ФСБ уточнила, что чаще всего мошенники привлекают пособников с помощью интернет-объявлений и оплачивают «работу» криптовалютой раз в сутки. Завербованные граждане приобретают большое количество сим-карт, зарегистрированных на несуществующие данные, подключаются к анонимным интернет-провайдерам сим-боксов, получаемых почтой из заграницы, регулярно меняют сим-карты и передают управление сим-боксами кураторам на Украине. Такие инструкции им дают мошенники, передали в ведомстве.
Большая часть денежных средств, полученных от мошеннической деятельности по телефону, идет на финансирование армии Украины и националистических бандформирований, объяснили в ФСБ.
По данным ведомства, в 2024 г. зарегистрировано более 640 000 подобных случаев мошенничества. Совокупный ущерб для россиян составил более 170 млрд руб. ФСБ совместно с МВД РФ проводит мероприятия, которые позволили изъять более 1200 сим-боксов, 1000 модемов и телефонных аппаратов, 1,2 млн сим-карт и задержать 208 их владельцев.