ФСБ: на Украине действует от 120 до 150 колл-центров для вербовки россиян

ФСБ уточнила, что чаще всего мошенники привлекают пособников с помощью интернет-объявлений и оплачивают «работу» криптовалютой раз в сутки. Завербованные граждане приобретают большое количество сим-карт, зарегистрированных на несуществующие данные, подключаются к анонимным интернет-провайдерам сим-боксов, получаемых почтой из заграницы, регулярно меняют сим-карты и передают управление сим-боксами кураторам на Украине. Такие инструкции им дают мошенники, передали в ведомстве.