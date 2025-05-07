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ФСБ: на Украине действует от 120 до 150 колл-центров для вербовки россиян

Ведомости

На территории Украины находятся 120-150 колл-центров, работающих против россиян и осуществляющих их вербовку, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность, развязанная украинским режимом на российском направлении, реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) городов Украины, а также отдельных стран ЕС», – говорится в публикации ведомства.

ФСБ уточнила, что чаще всего мошенники привлекают пособников с помощью интернет-объявлений и оплачивают «работу» криптовалютой раз в сутки. Завербованные граждане приобретают большое количество сим-карт, зарегистрированных на несуществующие данные, подключаются к анонимным интернет-провайдерам сим-боксов, получаемых почтой из заграницы, регулярно меняют сим-карты и передают управление сим-боксами кураторам на Украине. Такие инструкции им дают мошенники, передали в ведомстве.

Большая часть денежных средств, полученных от мошеннической деятельности по телефону, идет на финансирование армии Украины и националистических бандформирований, объяснили в ФСБ.

По данным ведомства, в 2024 г. зарегистрировано более 640 000 подобных случаев мошенничества. Совокупный ущерб для россиян составил более 170 млрд руб. ФСБ совместно с МВД РФ проводит мероприятия, которые позволили изъять более 1200 сим-боксов, 1000 модемов и телефонных аппаратов, 1,2 млн сим-карт и задержать 208 их владельцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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